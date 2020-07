Le prossime chiusure notturne su D23 Diramazione per Ferrara, Tangenziale Bologna e Ramo Verde

Sulla D23 Diramazione per Ferrara (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi) è stato modificato il programma della chiusura del tratto compreso tra lo svincolo per la SS16 adriatica e quello con la SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova, che sarà regolarmente aperto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio, mentre sarà chiuso dalle 21:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio.

In alternativa, si potrà percorrere la SS16 adriatica e la SS64 Porrettana.

***

Per lavori d pavimentazione sulla viabilità di accesso alla Tangenziale, di competenza del Comune di Bologna, sulla Tangenziale di Bologna sarà chiuso lo svincolo 2 “Bologna Centro-Borgo Panigale”, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 20:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Casalecchio;

-dalle 20:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso San Lazzaro.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese” o lo svincolo 4 “Triumvirato”.

***

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 e dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, immette sulla SS9 Via Emilia verso Modena e, inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia, per chi proviene da Bologna città, immette all’ingresso della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto e la SS9 Via Emilia;

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 e dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, immette sulla SS9 Via Emilia verso Bologna città e, inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia, per chi proviene da Modena, immette all’ingresso della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativ, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto e la SS9 Via Emilia.