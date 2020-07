Fp Cgil e Cisl Fp Vignola: “Asp Terre di Castelli, siglato l’accordo per i centri estivi 0-3 anni”

E’ stato sottoscritto l’accordo tra Asp-Terre di Castelli e le Organizzazioni Sindacali FP Cgil e Cisl Fp insieme alle RSU dei nidi d’infanzia per l’impiego del personale dipendente dei servizi 0-3 nelle attività estive.

È stato indispensabile sottoscrivere questo testo perché nel Distretto non c’erano già altri accordi per i centri estivi e per l’impiego di personale educativo pubblico per il mese di luglio. Infatti il CCNL Funzioni Locali prescrive, in questi casi, la necessità di addivenire ad un’intesa con le rappresentanze sindacali.

L’intesa raggiunta ha permesso, tramite l’adesione volontaria, il coinvolgimento alternato delle educatrici per quattro settimane, dall’8 al 31 luglio, affiancate dalle collaboratrici sempre operanti presso i Nidi d’infaniza gestiti da Asp.

Le attività dei centri estivi gestiti direttamente da Asp Terre di Castelli che, attraverso l’intesa, per il mese di luglio 2020 saranno rivolti ai bambini e alle famiglie residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, si svolgeranno presso il Nido Azzurro di Castelnuovo Rangone, in parte anche presso il nido Le Margherite di Spilamberto.

Il protocollo sottoscritto, valido per la sola estate 2020, dimostra ancora una volta la capacità del lavoro pubblico di dare tempestive risposte alla comunità locale anche nelle fasi straordinarie ed emergenziali come quella che stiamo attraversando, facendo la propria parte in modo coordinato, sicuro e tutelato.