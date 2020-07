Costituito a Sassuolo l’ “Ufficio di Piano”

E’ stato costituito, con Delibera di Giunta n°107 del 7 luglio scorso in pubblicazione all’Albo Pretorio, l’Ufficio di Piano con contestuale nomina del Garante della Comunicazione e della Partecipazione.

L’Ufficio di Piano svolge i compiti concernenti la pianificazione urbanistica, tra cui la predisposizione del PUG (Piano Urbanistico Generale), degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica e il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio: esso pertanto svolge tutti i compiti in materia urbanistica attinenti sia all’elaborazione e approvazione dei piani, sia alla loro gestione ed attuazione, non potendo residuare presso altre strutture comunali compiti attinenti alle funzioni urbanistiche.

L’Ufficio costituisce, una delle strutture organizzative dell’Ente e per esso deve essere nominato un Responsabile che deve essere dotato di tutte le competenze necessarie per l’esercizio delle funzioni di governo del territorio, fra cui quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico, economico-finanziario: tali competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita ovvero da una comprovate esperienza lavorativa e devono essere possedute dal personale dell’Ente o da esperti esterni che assicurino il proprio apporto all’ufficio di piano attraverso le modalità stabilite dall’Ente.

L’Ufficio di Piano è composto da 6 persone ed ha come Responsabile il direttore del Settore II, arch. Andrea Illari; la dott.sa Milva Dieci, invece, sarà “Garante della comunicazione e della partecipazione.