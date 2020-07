Cassa Artigiani, CNA: “Tanti lavoratori aspettano ancora la retribuzione di aprile”

iliziCNA lancia un appello al Governo: trasferisca immediatamente e interamente le risorse stanziate per il sostegno al reddito dei lavoratori dell’artigianato tramite il Fondo di Solidarietà Fsba.

Dei 765 milioni assegnati con il decreto Rilancio solo 248 sono stati resi disponibili, dopo quasi 40 giorni, e immediatamente erogati dal Fondo, ma di questo passo si arriverà a Ferragosto per liquidare a 800mila dipendenti (A Modena stimiamo siano un migliaio) gli assegni relativi alle retribuzioni di aprile.

Una situazione vergognosa che umilia i lavoratori e mette in grande difficoltà i datori di lavoro artigiani. CNA chiede l’immediato sblocco dei fondi, rinviando tutti i dovuti e rigorosi controlli sulla loro gestione da parte di Fsba.

Nella nostra regione l’EBER (Ente Bilaterale dell’Emilia-Romagna) che eroga le prestazioni per conto del Fondo Nazionale, ha reso disponibile le provvidenze del mese di marzo con estrema tempestività ed efficienza rendendo possibile la liquidazione con le buste paga di maggio. E questo mentre l’Inps non aveva ancora erogato alcun ammortizzatore.

Purtroppo, ora la situazione si è capovolta in quanto il trasferimento della sola prima trance di risorse ha consentito all’Ente di erogare le provvidenze di aprile ad un numero esiguo di imprese. Se venissero immediatamente sbloccate le successive due trance di finanziamento del governo si potrebbe disporre subito i pagamenti ed ultimare i pagamenti delle sospensioni di aprile entro luglio- primi agosto-in modo da inserirli nelle buste paga del mese di luglio.

Resta ferma la sollecitazione di CNA a stanziare immediatamente risorse aggiuntive per 500 milioni di euro, necessari a soddisfare le richieste di prestazioni pervenute fino al mese di maggio per il COVID-19.

Motivo di ulteriore preoccupazione sono infatti le attuali diciotto settimane stanziate dal Governo che risultano già essere esaurite per diverse imprese, soprattutto in quei settori che ancora non vedono possibile la ripresa delle attività (settori fiere e allestimenti e tutto l’indotto dei noleggi e service, trasporto scolastico, ecc.). Risulta necessario un immediato prolungamento di ulteriori settimane di sostegno al reddito.

Il Dipartimento delle Politiche del Lavoro di Cna dell’Emilia-Romagna ha inviato una nota al Fondo FSBA Nazionale, affinché si faccia promotore di una forte e immediata pressione nei confronti del governo.