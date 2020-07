ACIMAC: Paolo Mongardi è il nuovo Presidente

Paolo Mongardi è stato ufficialmente eletto Presidente di ACIMAC durante l’Assemblea annuale dell’Associazione svoltasi all’Acetaia Leonardi di Magreta Modena mercoledì 8 luglio. Mongardi eredita il testimone da Paolo Sassi, Presidente di BMR e Presidente ACIMAC per il quadriennio 2016 – 2020.

“Sono entusiasta di impegnarmi in prima persona – ha dichiarato Mongardi – e poter lavorare con una struttura di alto livello. Il valore di questa organizzazione e le funzionalità che questa struttura esprime sono testimoniate anche dall’attenzione che Confindustria nazionale ci ha riservato quale modello organizzativo dal quale prendere esempio. La nuova collaborazione operativa con AMAPLAST, che si aggiunge a quella ormai consolidata con UCIMA, ci permetterà di rafforzare ulteriormente questo sistema e di sviluppare nuove opportunità”.

“L’appassionata campagna elettorale per la Presidenza ha trovato sintesi in un accordo di alternanza alla guida di ACIMAC nel prossimo quadriennio con il collega Paolo Lamberti – ha proseguito il Presidente neoeletto – che sarà intanto vicepresidente con delega all’innovazione. Per la prima volta c’è stato da parte degli associati un voto unanime in Assemblea, a testimonianza della forte volontà unitaria di lavoro e di indirizzo dell’Associazione”.

“L’obiettivo è implementare ulteriormente i servizi offerti, sapendo che il livello raggiunto è già eccellente – ha concluso Mongardi – e vogliamo anche allargare il numero degli associati e il coinvolgimento delle aziende del settore alle iniziative associative. Vogliamo tenere insieme sia le grandi che le piccole realtà, per un’Associazione che sappia fare sintesi esprimendo la voce unitaria del settore”.

Mongardi ha indicato come vicepresidenti anche Bruno Bettelli della I-Tech, al quale va la delega al marketing associativo e Luca Bazzani di System Ceramics, che ha la delega alle attività promozionali e fieristiche.

Nell’occasione è stato annunciato anche l’avvicendamento alla direzione dell’Associazione: Mario Maggiani, 53 anni, direttore di AMAPLAST, eredita da Paolo Gambuli il ruolo di direttore generale di ACIMAC.

Paolo Mongardi, imolese, classe 1964, ha iniziato la sua attività in Sacmi nel 1985 in qualità di Progettista. Nel 2001 è entrato nel Consiglio di Amministrazione e dal 2013 ne ha assunto la Presidenza.