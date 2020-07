Schianto tra auto a San Lazzaro: quattro feriti, uno è grave

Stanotte dopo l’1:00 i Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena sono intervenuti in via Idice, all’altezza di Castel de’ Britti, per rilevare un incidente stradale tra due automobilisti italiani, un ventenne alla guida di un’Opel Corsa e un cinquantottenne alla guida di una Lancia Y. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza (codice tre) al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato nel Reparto di Rianimazione. Anche l’altro automobilista e i due passeggeri che stava trasportando, la sorella ventiduenne e il fratello ventiquattrenne, sono rimasti feriti, ma in maniera meno grave.



