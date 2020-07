Prevenzione dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili: riaperti gli ambulatori all’interno del Santa Maria Nuova

All’interno del reparto di Malattie Infettive dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia sono riprese, da qualche settimana, le attività di due servizi temporaneamente sospesi nel periodo dell’emergenza epidemica:

Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’infezione da HIV

Spazio Sessualità e Salute per la prevenzione e la cura delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili gestito dal Dipartimento Cure Primarie aziendale.

Come per tutte le prestazioni non urgenti, nel rispetto delle cautele anti-Covid, l’accesso a entrambi i servizi è possibile solo su appuntamento che va preso per telefono ai seguenti:

da lunedì a sabato in orario 10-12:30 al numero 0522 296454;

il lunedì e il giovedì in orario 15-17 al numero 0522 296823.

Il servizio di “Test e Counseling” per l’infezione da HIV e le altre infezioni a trasmissione sessuale è disponibile nelle seguenti giornate:

all’Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’infezione da HIV dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12, il sabato dalle 9,30 alle 12;

allo Spazio Sessualità e Salute il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 17.

Per tenere alta l’attenzione sulla prevenzione è iniziata la campagna estiva di sensibilizzazione “Quest’estate proteggiti” che prevede l’affissione nei Comuni di Reggio Emilia, Scandiano e Guastalla di locandine che richiamano l’importanza dell’utilizzo del profilattico per la prevenzione dell’HIV e delle Infezioni a Trasmissione Sessuale e, contemporaneamente, sull’importanza di prevenire il contagio da Covid 19 con l’utilizzo costante di mascherine e gel alcolico per le mani.