Parte lunedì 13 luglio a Spilamberto la rassegna “Cinema sotto le stelle”

Parte lunedì 13 luglio la rassegna “Cinema sotto le stelle”, nel Parco della Rocca Rangoni, quest’anno dedicato a film, documentari e registi che raccontano la nostra bella terra: l’Emilia – Romagna. Si apre con “Amarcord” di Federico Fellini; lunedì 20 luglio documentario “Il mondo di Luigi Ghirri” di Gianni Celati; lunedì 27 luglio “Gli Asteroidi”, di Germano Maccioni. Si prosegue lunedì 3 agosto con “Io e te” di Bernardo Bertolucci; lunedì 10 agosto torna Fellini con “I vitelloni” e lunedì 17 agosto spazio a Pupi Avati con “Il papà di Giovanna”. Ultime due pellicole lunedì 24 agosto con il documentario “Il vangelo secondo Matteo Z” di Emilio Marrese, dedicato all’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi e lunedì 31 agosto il documentario, che parla delle radici musicali emiliane, “Paese mio”, di Riccardo Marchesini. In programma anche tre film di animazione per i più piccoli: giovedì 30 luglio “Alice nel paese delle meraviglie”; giovedì 20 agosto “La Gabbianella e il gatto”. Si chiude giovedì 27 agosto con “Dilili a Parigi”.

Per questioni organizzative è necessario presentarsi all’ingresso almeno mezz’ora prima l’inizio delle proiezioni. L’assegnazione del posto avverrà seguendo l’ordine di arrivo con accompagnamento da parte di personale dedicato. Gli spettatori e le spettatrici potranno accedere agli spazi solo con mascherina di protezione, da tenere fino al raggiungimento del posto e da utilizzarsi anche per ogni spostamento da/per il punto ristoro e i servizi igienici. Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembramento in fase di entrata e uscita e nel raggiungere il punto bar o i servizi igienici. I congiunti possono scegliere di sedersi vicini mentre i singoli si potranno sedere nel posto assegnato, distanziato due sedie (davanti/dietro/lati) dagli altri spettatori. Dalle 20.30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Punto Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema estivo: l’obiettivo è garantire un servizio alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

“Quest’anno – spiega l’Assessore Carlotta Acerbi – abbiamo voluto dedicare la programmazione del Cinema sotto le Stelle alla nostra Terra, l’Emilia-Romagna, proponendo la rassegna ‘Emilia-Romagna, Terra di cinema’ alla scoperta di talenti, luoghi, storie che parlano di noi e del territorio in cui viviamo. Abitiamo una regione bellissima, che per un lungo tempo abbiamo potuto solo immaginare con uno sguardo dalla finestra. È tempo di riscoprirla, anche attraverso il cinema. Così saranno i film di grandi autori come Federico Fellini, nell’anno del centenario della sua nascita, di Pupi Avati e Bernardo Bertolucci (con il suo ultimo film) a parlarcene, insieme al documentario di Gianni Celati sul Mondo del grande fotografo Luigi Ghirri, che ci condurrà nelle atmosfere della Via Emilia e a film e documentari di giovani registi emiliano-romagnoli che ci porteranno alla scoperta della provincia e delle sue meraviglie. Sarà questo un altro modo per riconoscerci, e tornare a stare bene insieme, nei luoghi che ci appartengono”.

La rassegna è organizzata con il contributo della Regione Emilia – Romagna. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione dal sito www.comune.spilamberto.mo.it senza assegnazione del posto). In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate nel mese di settembre. Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura tel. 059/789966 cultura@comune.spilamberto.mo.it www.comune.spilamberto.mo.it.