In possesso di un distintivo contraffatto, 28enne italiano denunciato nel bolognese

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno denunciato un ventottenne italiano per possesso di segni distintivi contraffatti. E’ successo durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione delle truffe agli anziani per opera di criminali specializzati che si camuffano in finti tecnici comunali o appartenenti alle Forze di polizia, per carpire la fiducia delle vittime e derubarle.

Il giovane, napoletano con precedenti di polizia, è stato controllato mentre si trovava al volante di un’automobile in transito per le strade di Argelato. Sottoposto a un’ispezione veicolare, il ventottenne è stato trovato in possesso di un distintivo contraffatto, simile a quello in uso all’Associazione Nazionale Carabinieri.