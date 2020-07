Gestione e smaltimento dei rifiuti a Nonantola: abilitati due nuovi agenti accertatori

L’Amministrazione Comunale informa dell’abilitazione di due nuovi agenti accertatori Geovest per operare su Nonantola. Salgono così a tre i funzionari incaricati di controllare e supportare la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.

Controlli e sanzioni

Gli operatori, abilitati dalla Polizia Municipale dopo aver superato un apposito corso di formazione, sono chiamati non solo a vigilare sulla corretta raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti in modo da sensibilizzarli sulle procedure, ma possono anche eseguire accertamenti e comminare sanzioni nei confronti di eventuali trasgressori. Agiranno quindi in supporto alla Polizia Municipale in particolare nel contrasto degli abbandoni impropri di rifiuti.

Questo servizio di controllo, sensibilizzazione e vigilanza intende contribuire ad un sempre maggiore decoro urbano di Nonantola e va a tutelare tutti i cittadini che, con senso civico e responsabilità, si adoperano per gestire i propri rifiuti nella maniera corretta, a beneficio dell’intera comunità.