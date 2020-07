Finanziata la costruzione del nuovo ponte a San Donnino

E’ sempre più vicino il traguardo dell’avvio dei lavori per il ponte di San Donnino sul Tresinaro, in zona Corticella, al confine tra Casalgrande e Reggio Emilia. L’opera ha ottenuto un finanziamento da parte della Protezione Civile nell’ambito del piano Proteggi Italia, recepito nel consiglio comunale del 29 giugno, per una prima tranche da 650mila euro. Per coprire l’intero costo di questa prima tranche dell’opera, i due comuni coinvolti, Casalgrande e Reggio Emilia, dovranno affrontare una ulteriore spesa, con risorse proprie, da 150mila euro ciascuno.

Il Comune di Casalgrande sta gestendo il progetto complessivo in accordo con il Comune di Reggio, con l’obiettivo di rispettare i tempi, molto stretti, di partenza dei cantieri. Infatti il finanziamento prevede obbligatoriamente che l’opera sia in fase esecutiva già da settembre: un obiettivo su cui il Comune sta lavorando a tappe forzate con il massimo impegno da parte dell’ufficio tecnico.

Il piano dei lavori prevede anche la realizzazione delle opere stradali accessorie e adiacenti al nuovo ponte nella seconda tranche dei lavori.

Sempre mediante i fondi della protezione civile (per ulteriori 300mila euro), sarà possibile realizzare alcuni interventi come lavori di sistemazione stradale nella frazione di Veggia (90mila euro), sistemazione di rii e canali a San Donnino (20mila), sistemazione della frana di Veggia (160mila), sistemazione degli argini del Rio Riazzone (30mila).

Inizia inoltre, con l’approvazione dell’apposita delibera del consiglio comunale, anche l’applicazione dell’avanzo vincolato: destinati per ora 300mila euro con l’avvio di alcune opere tra cui la nuova collocazione dell’anagrafe, sempre in un immobile adiacente all’attuale sede comunale ma al pian terreno, e nuove attività di manutenzione (rifacimento di una copertura al Parco La Bugnina) e opere aggiuntive nella Scuola Primaria di Sant’Antonino, già in fase di riqualificazione sismica.