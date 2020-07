Due denunce dei carabinieri reggiani per vendita online di cellulari fantasma

Un 46enne della provincia di Roma è stato denunciato per una truffa ai danni di un correggese a cui aveva venduto uno smartphone mai consegnato. La vittima, trovato un annuncio sul sito della società amministrata dal romano, aveva proceduto all’acquisto del telefono cellulare, pagando 124 euro tramite un bonifico eseguito sul conto corrente della società. Non avendo ricevuto la merce, il correggese ha tentato invano di far valere le sue ragioni.

Resosi conto di essere rimasto vittima di una truffa la vittima si è recata i Carabinieri di Correggio dove ha sporto denuncia. Dopo una serie di riscontri, eseguiti anche tramite il conto corrente utilizzato per il versamento, i Carabinieri sono riusciti a risalire al 46enne romano che ieri, conclusi gli accertamenti, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà a carico di due persone anche la vicenda che ha visto come vittima un altro reggiano. Lo scorso giugno, i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce avevano ricevuto la denuncia dell’uomo che, dopo aver concluso una trattativa on line per l’acquisto di uno smartphone attraverso un noto sito di annunci, aveva versato ai finti venditori la somma di 180 euro, perdendo poi ogni contatto con gli inserzionisti. Da qui l’avvio dell’indagine dei militari dell’Arma che, in breve tempo, sono riusciti a risalire alle generalità dei truffatori. Si tratta di una coppia abitante in provincia di Caserta, entrambi 33enni, che ora dovranno rispondere del reato di truffa dinanzi all’Autorità Giudiziaria.