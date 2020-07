Donna ferita in incidente stradale, stanotte a Quattro Castella

Attorno all’una di trenta di questa notte, un pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cavriago è stata inviata dalla Centrale Operativa di Reggio Emilia a Puianello di Quattro Castella, a causa di un incidente verificatosi lungo SS 63. Sul posto i militari hanno potuto rilevare che una donna di Vezzano sul Crostolo, alla guida di una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, nell’affrontare una curva era uscita di strada andando a collidere contro un lampione. Per estrarre la donna dall’autovettura è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. La stessa, soccorsa da personale del 118, è stata trasportata al pronto Soccorso di Reggio Emilia.



