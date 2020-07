Sanità, Barcaiuolo (Fdi): riaprire il Cup di Formigine

La Regione acceleri la riapertura del Cup di Formigine, nel modenese, chiuso dal 19 marzo scorso. A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Michele Barcaiuolo (Fdi) che ricorda come “molte persone hanno segnalato un grave disagio non solo in merito all’impossibilità di effettuare il pagamento di alcune visite in farmacia ma anche tramite l’accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico: la popolazione anziana non ha dimestichezza con l’utilizzo dei dispositivi elettronici e non sempre ha a disposizione un aiuto per le prenotazioni online”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale “quali azioni la Regione intenda intraprendere per accelerare la riapertura dei Cup nella provincia di Modena e se effettivamente il CUP del comune di Formigine verrà definitivamente chiuso e, in caso di risposta affermativa, come la Regione intenda sopperire ai disagi che potrebbero crearsi”.