Nuova livrea per la Ducati Multistrada 950 S: “Every road, a new world”

Ducati completa la gamma colori della Multistrada 950 S per il Model Year 2021 introducendo la nuova livrea “GP White”, la quale va ad aggiungersi alla classica colorazione Ducati Red.

La livrea “GP White” prende ispirazione dalle grafiche Ducati della MotoGP ed è basata su uno schema colori che alterna il bianco e il grigio, mantenendo l’inconfondibile tocco Ducati in alcuni dettagli rossi, nel telaio e nelle grafiche sui cerchi in lega. Questa nuova colorazione è stata pensata dalla Casa motociclistica di Borgo Panigale per aggiungere sportività alla Multistrada 950 S, che fa di eleganza, fluidità ed equilibrio delle linee i suoi punti di forza.

La Ducati Multistrada 950 è la moto ideale per vivere ogni giorno l’emozione del viaggio, riscoprendo le strade di sempre o avventurandosi in nuovi territori. Piacere di guida e versatilità la rendono infatti perfetta per ogni tipo di utilizzo. Il peso contenuto, la ruota anteriore da 19″ e la ridotta altezza della sella (840 mm) assicurano al pilota agilità e facilità di guida, mentre la dotazione tecnologica avanzata garantisce massima sicurezza e comfort in ogni condizione, sia a chi vuole affrontare lunghi viaggi, magari in coppia e con bagagli, sia a quanti cercano una moto agile e divertente da usare tutti i giorni.

In occasione del lancio della nuova livrea, la Multistrada 950 S “GP White” è stata protagonista di un vero “Extraordinary Journey ” ambientato tra gli inconfondibili paesaggi della Motor Valley dell’Emilia-Romagna. Per una moto che fa di ogni strada un nuovo mondo, la Terra dei Motori è il luogo ideale in cui godersi la bellezza e l’unicità del territorio regionale e italiano.

La Multistrada 950, nella sua versione S, è equipaggiata con la più innovativa tecnologia al servizio della sicurezza e del piacere di guida: sospensioni elettroniche con sistema Ducati Skyhook Suspension Evo (DSS), Ducati Quick Shift up & down (DQS), proiettore full-LED con Ducati Cornering Lights (DCL), display TFT a colori da 5″, sistema Hands Free, Cruise Control e comandi al manubrio retroilluminati, oltre all’ABS Cornering Bosch, che aumenta la sicurezza attiva del veicolo. A partire dal MY21 l’intera gamma Multistrada 950, spinta dal motore Testastretta 11° da 937 cm³ e 113 CV, sarà conforme alla normativa Euro 5 in tutti i paesi in cui essa è in vigore.

Su tutti i modelli della famiglia Multistrada, Ducati offre l’esclusiva garanzia “4Ever Multistrada”, valida per 4 anni a chilometraggio illimitato. La garanzia si avvale del servizio offerto dall’intera rete di concessionari della Casa Bolognese, un team competente e costantemente formato per trattare ogni moto Ducati con la stessa cura con cui viene progettata e assemblata a Borgo Panigale.

La Multistrada 950 S “GP White” è già disponibile nei concessionari Ducati sia in versione con cerchi in lega, sia con cerchi a raggi.