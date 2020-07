Nel weekend baby escursioni, trekking storici e itinerari in vetta

‘Baby escursioni’ dedicate ai piccoli naturalisti ma anche trekking storici e itinerari più impegnativi pensati per i camminatori più esperti, tutti alla scoperta degli angoli più suggestivi e meno noti dell’Appennino modenese, bolognese e pistoiese.

Sono gli ingredienti delle iniziative outdoor organizzate dalle guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ tra sabato 11 e domenica 12 luglio 2020.

Si parte sabato 11 luglio con il ‘Cimone dei bimbi’, una facile escursione per famiglie e bambini alla scoperta della natura e della fauna selvatica che vive ai piedi del monte Cimone, nei boschi del lago della Ninfa, tra Sestola e Montecreto (Davide 3711842531).

Sempre sabato 11 è in programma anche un trekking sul Balzo delle rose, fra Fiumalbo e Abetone, una cima non troppo impegnativa ma molto panoramica (Francesco 3486938044).

Domenica 12 luglio è in programma un altro trekking nell’Appennino modenese, alla conquista delle Cime di Romecchio, un’escursione sui crinali del Parco del Frignano, lungo sentieri meno conosciuti, in un contesto di rara bellezza (Francesco 3486938044).

Sempre domenica 12 luglio si cammina anche nell’Appennino bolognese: ‘Montovolo, il Sinai bolognese’ è un’escursione inedita a tutto tondo, che porta alla scoperta del borgo medievale della Scola, in collaborazione con l’associazione La Sculca. L’itinerario porta poi al santuario di Montovolo, con vista dal Corno alle Scale al Cimone, per conoscer la vera montagna sacra del bolognese (Fabrizio 351 6349935).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Alto Reno Terme, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.