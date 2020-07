“Lady Grey (con le luci sempre più fioche)” nel week end a Reggio Emilia

Lady Grey gioca con il linguaggio, trasforma una storia in un’altra, e passando da uno scenario all’altro, ci porta in un tempo in cui è impossibile riconoscere cosa appartiene a lei e cosa a noi; non è mai esplicitato chiaramente di chi stia parlando, e tantomeno si sa di cosa stia parlando… sono storie inventate o immaginate? Fatti accaduti? Favole? Provocazioni? È un mistero. È racconto di Vita, “la somma delle forze che resistono alla morte”. Lady Grey è il secondo testo della trilogia dell’autore Will Eno, inserito fra “Thom Pain” – finalista al Pulitzer 2005 nella sezione Teatro – e “Proprietà e atto”.

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, alle ore 21:30 nel Cortile dell’Orologio, LADY GREY (con le luci sempre più fioche vedrà in scena Alice Giroldini, guidata dalla regia di Marco Maccieri, in un’inedita versione estiva che avrà come palcoscenico il giardinetto sotto il grande gelso del Cortile dell’Orologio, pensata e studiata per sperimentare e provare un nuovo rapporto e una nuova interazione con il pubblico, il quale si troverà immerso nella scena di questo strano viaggio travestito da Stand-up Comedy, dove il pubblico è antagonista necessario per un atto che non ha bisogno di spettatori ma di testimoni; un viaggio aspro, frastagliato, aperto e vacuo, ambiguo e ironico, fastidioso.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e limitato ai posti disponibili secondo i protocolli di prevenzione anti Covid-19.

Info e prenotazioni: https://www.2020.mamimo.it/eventi-dal-vivo | biglietteria@teatropiccolorologio.com |0522-383178

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno all’interno del Teatro Piccolo Orologio: dato il numero di posti limitato, questi saranno assegnati alle prime 35 persone che, in fase di prenotazione, avranno richiesto di vedere lo spettacolo dal vivo anche in caso di pioggia. Gli altri spettatori riceveranno il link per seguire lo spettacolo in streaming.