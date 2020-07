Grave incidente agricolo ieri sera verso le 21 in via Prati a Motta di Cavezzo. Un trattore agricolo si è ribaltato in un fossato schiacciando il conducente, un anziano di 92 anni. I Vigili del Fuoco hanno estratto l’infortunato, ma purtroppo i sanitari 118 non hanno potuto che dichiarare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri di Carpi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013