I 100 anni della fioranese Ebe Vivi

La signora Ebe Vivi, fioranese doc, ha festeggiato mercoledì 8 luglio il traguardo delle 100 candeline, insieme a parenti ed amici. Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha voluto portare alla centenaria gli auguri di tutta la comunità, dove la signora è molto conosciuta.

Ebe nasce l‘8 luglio del 1920, in via Delle Vigne a Fiorano, vive l’infanzia e la giovinezza a contatto con la natura, lavorando nei campi. Il 28 giugno del 1945 sposa Gino Boni, nel Santuario della Beata Vergine del Castello, fioranesi entrambi: “na Marasteina” lei, “un Rivatà” lui. Una volta sposata, si dedica alla cura della casa. Dal suo passato nasce l’amore per il giardinaggio, sua grande passione, insieme alla lettura, all’uncinetto e alla musica liscio. Nel 2015 ha festeggiato i 70 di matrimonio, poi Gino è venuto a mancare.

Oggi vive serena circondata dall’affetto di nipoti ed amici.