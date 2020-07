Fermato ed arrestato dai carabinieri di Reggio Emilia con oltre un etto di marijuana

È stato fermato con 135 grammi di marijuana un pusher 19enne, attivo prevalentemente nel quartiere cittadino di Regina Pacis. Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Reggio Emilia ha notato, in zona acquedotto, un giovane che alla vista dell’autoradio ha provato ad allontanarsi, cercando di occultare un involucro nei pantaloni, evidentemente per sfuggire al controllo dei Carabinieri. Fermato a poca distanza, il ragazzo non ha potuto negare le sue responsabilità quando i militari hanno accertato che l’involucro che aveva con se di fatto conteneva marijuana, per 130 grammi complessivi, che il giovane aveva evidentemente acquistato per poi spacciarla al dettaglio.

Inevitabile quindi la conseguente perquisizione domiciliare che ha consentito di recuperare altri elementi che dimostrano la sua regolare attività di spaccio. Accompagnato in caserma per le formalità di rito e proceduto al sequestro della droga, il 19enne è stato quindi dichiarato in arresto, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggiana, in attesa del giudizio.