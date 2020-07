Confesercenti Modena: Rosselli nominata consigliere di Italia Comfidi

Marvj Rosselli, Direttore di Confesercenti Modena, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Italia ComFidi, società consortile a r.l.

Presso la Direzione Generale di Firenze ha infatti avuto oggi luogo l’Assemblea di Bilancio e rinnovo del CdA, nell’ambito della quale il Direttore Provinciale dell’Associazione imprenditoriale modenese è stato nominato Consigliere.

Si tratta di un nuovo importante incarico per la Rosselli, che le assegna un ruolo ancora più attivo e operativo per le PMI non solo del nostro territorio ma anche a livello nazionale.

Italia Comfidi è il primo Confidi con un’operatività nazionale, espressione di un’Associazione datoriale, Confesercenti, che vanta una solida dotazione patrimoniale e intende per questo curare tutte le imprese che necessitino di un’assistenza professionale nell’accesso al credito bancario.