Reggio Emilia: i prossimi appuntamenti a Palazzo dei Musei

Prosegue a Palazzo dei Musei, nel Chiostro dei Marmi Romani (via Spallanzani 1), la rassegna “Famiglie al cinema… tra le Rovine”, giunta alla XXIII edizione, nell’ambito di #Museosottolestelle, l’estate ai Musei Civici di Reggio Emilia. Quest’anno il programma della rassegna cinematografica estiva è dedicato in particolare ai temi dell’archeologia e dell’esplorazione. Il secondo titolo del ciclo, in calendario giovedì 9 luglio alle ore 21, è “La strada per el Dorado” di E. Bergeron, W. Finn, D. Paul, D. Silverman, 2000 (86’)

Protagonisti di questa commedia/avventura sono Tullio e Miguel, due simpatici furfanti alla ricerca della leggendaria isola di El Dorado e delle sue ricchezze. I due imbroglioni riescono a vincere la mappa che porta alla città in una delle loro solite scommesse truccate. Saranno però smascherati e costretti alla fuga su una nave in partenza verso il Messico, insieme al cavallo Altivo, protagonista di altri simpatici siparietti. I tre sbarcano proprio sulla famosa isola dove verranno ricoperti d’oro poiché scambiati dalla popolazione locale per divinità. Comincia così la parte più coinvolgente dell’avventura: l’incontro con la bella protagonista femminile Chel che reggerà il loro gioco e lo scontro con Tzekel-Kan, sacerdote di El Dorado che, invece, scoperto l’inganno, scatenerà su di loro la propria ira. Nello scontro finale, che li porrà davanti a una difficile scelta, i due protagonisti metteranno in discussione il loro rapporto, arrivando a sviluppare un rinnovato senso di amicizia e responsabilità.

Nonostante rappresenti la concorrenza, in questo lungometraggio targato DreamWorks, l’animazione è molto più vicina ai tratti Disney, da cui proviene gran parte della troupe degli animatori. I protagonisti ricordano il solito duo comico marginale, un po’ sfortunato, che ha grande presa sul pubblico perché sempre divertente. Era proprio questo l’intento del produttore esecutivo Katzenberg: portare al centro della scena, per una volta, personaggi di contorno, qui rivelatisi ottimi protagonisti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Venerdì 10 luglio alle ore 21, i lettori volontari di Natiperleggere e la biblioteca Santa Croce riproporranno letture animate per viaggiare ed esplorare con la fantasia. L’evento, dal titolo “Avventure sopra e sottoterra. Viaggi e scoperte tra archeologia ed esplorazioni”, organizzato nell’ambito di Una notte al… #Museosottolestelle,

l’estate ai Musei Civici di Reggio Emilia, è destinato ai bambini dai 4 ai 7 anni ai quali si racconteranno le storie più avvincenti per sognare di essere esploratori, archeologi, viaggiatori, e vivere mille avventure sopra e sottoterra, appunto.

Prossimi appuntamenti del ciclo in calendario il 17 e il 24 luglio.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Info e prenotazioni: Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1, tel. 0522.456816 (martedì-sabato ore 9-12 e 21-22.30, domenica 21-22.30), musei@municipio.re.it, www.musei.re.it – Musei Civici – uffici, via Palazzolo 2, tel. 0522 456477