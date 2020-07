Sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Temperature: minime in diminuzione, con valori compresi tra 17° e 18°C nei capoluoghi interni, leggermente inferiori nelle aree rurali e di aperta campagna, intorno a 19°-20°C lungo la fascia costiera. Massime in aumento, comprese tra 31 e 33°C nei capoluoghi interni e 28°-29°C nel settore costiero. Venti: deboli dai quadranti orientali. Mare: poco mosso, localmente mosso al largo in mattinata.

(Arpae)