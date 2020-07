Monopattini elettrici, info point sino a venerdì a Modena in piazza Roma

Sarà attivo fino a venerdì 10 luglio, tutti i giorni nella fascia oraria 17.30 – 22.30, il punto informativo sui monopattini elettrici organizzato in piazza Roma dalla Polizia locale di Modena. Il servizio, in un gazebo appositamente allestito, è iniziato oggi, lunedì 6 luglio; all’interno, alcuni operatori sono a disposizione dei cittadini per rispondere a tutte le domande tecniche e normative sul nuovo mezzo di micro-mobilità personale che, dopo l’equiparazione normativa alle biciclette, ha incontrato grande diffusione anche in città. Inoltre, nell’infopoint è in distribuzione un depliant, preparato dal settore Polizia locale, Legalità e Sicurezze del Comune, che riassume le indicazioni sull’utilizzo del veicolo.

Il gazebo si trova in una delle aree maggiormente frequentate dai giovani modenesi, in centro storico, dal momento che proprio i giovani sono i principali destinatari del progetto di mobilità urbana sostenibile e in sicurezza predisposto dal Comando di via Galilei; diverse sono state le richieste di chiarimento ricevute da alcuni cittadini, sin dall’avvio del servizio, alla presenza dell’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi. Obiettivo dell’attività è informare sui corretti comportamenti sui monopattini che, come per ogni altro mezzo di trasporto, prevedono disposizioni tecniche e di comportamento alle quali attenersi per essere in regola e soprattutto non rimanere coinvolti in incidenti stradali, oltre che per non rischiare sanzioni che possono arrivare fino a 100 euro.

Per illustrare nel migliore dei modi le normative sui veicoli a propulsione prevalentemente elettrica, gli operatori presenti nell’infopoint sono dotati di un monopattino (comune.modena.it/polizialocale).

(foto: la Polizia locale di Modena, assieme all’assessora alla Mobilità Alessandra Filippi, davanti al gazebo di piazza Roma)