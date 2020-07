Maranello: volontari e associazioni protagonisti del cambiamento

Le associazioni del territorio protagoniste attive del cambiamento: questo in sintesi quanto emerso dall’incontro organizzato nei giorni scorsi nell’ambito del progetto “Maranello per l’Agenda 2030” per promuovere la conoscenza dell’Agenda 2030 dell’ONU e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile verso cittadini, imprese sociali, associazioni culturali e di volontariato e comunità di migranti. Un workshop organizzato con il supporto tecnico di Focus Lab e rivolto alle associazioni di volontariato e di migranti che ha visto una buona partecipazione di pubblico, dai gruppi che si occupano di cooperazione internazionale alla protezione civile, fino a chi si occupa di servizi di assistenza alla persona. L’iniziativa ha visto la presentazione del progetto “Shaping Fair Cities” a cui aderisce il Comune di Maranello e un focus su temi come sostenibilità sociale, ambientale ed economica, con un’attenzione particolare alle azioni messe in campo dalle associazioni sul territorio.

“Associazioni e volontari sono una risorsa fondamentale della nostra comunità e soggetti che possono avere un ruolo determinante nel miglioramento del territorio sotto diversi punti di vista”, afferma Elisabetta Marsigliante, assessore ad ambiente e partecipazione. “Lo abbiamo visto molto chiaramente durante la fase del lockdown, quando diversi cittadini, anche su impulso delle istituzioni, si sono attivati per aiutare le persone più in difficoltà. Anche in un progetto ambizioso e di lunga durata come l’Agenda 2030 il loro ruolo è centrale, per attivare interventi che la tutela dell’ambiente, l’inclusione sociale, i diritti e della parità di genere, in un concetto di sostenibilità allargato a una visione più complessiva di come intendiamo il presente e il futuro delle nostre città e territori”. Il prossimo incontro è in programma il 15 luglio e sarà rivolto alle associazioni culturali.