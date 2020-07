Manutenzione stradale sulla provinciale 1, giovedì e venerdì a Ravarino

A Ravarino, lungo la strada provinciale 1 Sorbarese giovedì 9 e venerdì 10 luglio, sono previsti lavori di manutenzione del fondo stradale e asfaltatura. L’intervento si svolgerà su entrambe le corsie, in un tratto compreso tra l’intersezione con Via Dante e l’intersezione a rotatoria con Via Curiel all’interno dell’abitato di Ravarino, dalle 8,00 alle 18,30.

Durante le ore di attività di cantiere, la strada sarà chiusa al transito per consentire le lavorazioni, ad eccezione dei residenti. Percorsi alternativi saranno indicati in loco con apposita segnaletica.

Gli interventi fanno parte del programma delle manutenzioni della rete provinciale delle strade di pianura, partito lo scorso 22 giugno, che prevede un investimento da parte della Provincia di oltre un milione e 400 mila euro e fanno parte di un piano complessivo di manutenzioni estive su tutta la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali per oltre tre milioni e 400 mila euro; sono previsti, inoltre, lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale per oltre 320 mila euro.

La prossima settimana sono in programma lavori sempre lungo la provinciale 1 nella frazione di Rami e tra la statale 12 e il ponte Bacchello.