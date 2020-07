Lavori dell’Enel domani a Castelnovo Sotto

Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento della rete elettrica sul territorio: domani 8 luglio le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno nel comune di Castelnovo di Sotto per un intervento finalizzato al restyling e ammodernamento di alcune componenti di una cabina secondaria situata in via Giotto. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E- Distribuzione ha programmato per domani 8 luglio dalle ore 08:00 alle ore 13:30.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.