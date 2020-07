Immigrazione: domani a Limidi incontro cooperativa Eortè su accoglienza migranti

Si parla di accoglienza dei migranti domani – mercoledì 8 luglio – a Limidi in un incontro promosso dalla cooperativa sociale Eortè di Soliera (aderente a Confcooperative Modena). All’iniziativa, che s’intitola “Cosa sta succedendo al confine dell’Europa?” e comincia alle 21.15 presso la parrocchia San Pietro in Vincoli (via Limidi 1144), racconta la sua storia Oni Festus, un richiedente asilo nigeriano di 29 anni salvato in mare dalla Sea Watch. Nel suo paese insegnava biologia in una scuola media; attualmente lavora come operaio in un’azienda di Bomporto.

All’incontro intervengono anche Don Mattia Ferrari, il giovane sacerdote modenese andato in missione con la piattaforma Mediterranea, e il giornalista Vittorio Reggiani. L’evento è realizzato in collaborazione con l’oratorio circolo Anspi Don Milani, la parrocchia di Limidi e Libera (presidio di Carpi e dell’Unione Terre d’Argine). L’incontro, che si svolge all’aperto al fine di garantire il rispetto delle normative di sicurezza previste dalle misure anti-Covid, precede l’assemblea ordinaria dei soci della cooperativa Eortè, convocata alle 20.15 per l’approvazione del bilancio 2019.