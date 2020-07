Festival Mundus: con “Moviti Ferma” arriva a Scandiano la cantautrice e musicista siciliana Eleonora Bordonaro

Si intitola “Moviti Ferma” il concerto che Eleonora Bordonaro – musicista e cantautrice siciliana raffinata interprete di musica popolare – terrà venerdì prossimo 10 luglio alle ore 21.30 nella suggestiva cornice del Cortile della Rocca dei Boiardo a Scandiano in provincia di Reggio Emilia, nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19.

Biglietto d’ingresso 8.00 euro. I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono già in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti.

Sul palco con la Bordonaro, anche Puccio Castrogiovanni (marranzano, mandolino, fisarmonica e percussioni) e Marco Corbino. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Boiardo in via XXV Aprile 3.