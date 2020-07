Fabrizio Sevardi nuovo presidente Lions Club Albinea

E’ Fabrizio Sevardi il nuovo presidente del Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto” per l’anno 2020-2021; succede a Maria Cristina Ferretti. Il neo presidente ha illustrato il suo programma lunedì 6 luglio nella sala civica albinetana alla presenza dei soci del Club.

Sevardi fa parte del Lions Club Albinea dal dicembre 1997; più volte è stato membro del consiglio direttivo, vice presidente del Club stesso e organizzatore o protagonista di eventi lionistici.

E’ portatore di diverse esperienze. In campo professionale: socio come imprenditore nelle aziende di famiglia, titolare di incarichi di rilievo nell’ambito dell’industria farmaceutica, socio nella farmacia di famiglia.

In campo istituzionale e sociale ha rivestito vari incarichi: dirigente scout, vice presidente dell’Associazione Italiana Informatori Medico-Scientifici; membro dei consigli di istituto di diverse scuole, presidente del consiglio d’Istituto del Liceo Classico Scientifico “Ariosto Spallanzani”, ha fatto parte del Consiglio direttivo e della redazione del giornale della Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia. E’ stato delegato per Reggio Emilia dell’Accademia Italiana della Cucina, istituzione culturale della Repubblica e ha fatto parte del Consiglio Direttivo del Circolo Tennis Reggio Emilia.

E’ membro del Consiglio direttivo del Comitato Amici di Rolando Rivi ed è stato presidente dell’Associazione “Il Cammino”.

In ambito sportivo ha svolto un’intensa attività anche agonistica sia come atleta che come dirigente, soprattutto nel tennis e nella pallacanestro. Da sempre coltiva un’attività in campo musicale come pianista ed organista.

Nel corso della riunione il neopresidente Fabrizio Sevardi ha ringraziato il past president Maria Cristina Ferretti per l’intensa attività svolta nell’anno lionistico 2019-2020.