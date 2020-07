Drive In a Casalgrande, buona la prima

Grande successo per la prima serata del Drive In a Casalgrande: un tuffo nel passato per gli amanti del cinema che ieri sera hanno partecipato alla proiezione di Grease. Tante famiglie e tanti cittadini che hanno visitato il mercatino a partire dalle ore 19. L’animazione organizzata da Comune e Pro Loco ha fatto centro, nel primo vero appuntamento all’aperto dopo la chiusura della fase Covid 19.

L’iniziativa non si ferma qui: ci sono ancora tre lunedì di luglio all’insegna del cinema, con la proiezione di Frankenstein Junior lunedì prossimo, 13 luglio, sempre alle ore 21.30 (ingresso delle auto in piazza Costituzione entro le 20.45 – prenotazioni aperte fino al 10 luglio al numero 339 7755415 – oppure sulla pagina facebook o sul sito del comune di Casalgrande www.comune.casalgrane.re.it, al link che si trova nella notizia sul film di lunedì prossimo).

Così commenta l’assessore al commercio Daniele Benassi: “Buona la prima: un’ottima organizzazione ha portato al successo di questa serata. Aspettiamo i cittadini in centro per le altre tre proiezioni gratuite del drive in”.