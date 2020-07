Dal genio di Roberto Cotroneo alle favole di Ugo Cornia: grandi autori alla Festa del racconto di Carpi

Arturo Benedetti Michelangeli – di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita – è stato uno dei più grandi geni dell’arte pianistica del ventesimo secolo. Attraverso la vita di questo artista straordinario, Roberto Cotroneo domani a Carpi racconta la forza del talento, della perfezione, della disciplina e dell’intransigenza – virtù che appaiono oggi lontane, irrecuperabili. Incalzato dalle domande del critico teatrale Massimo Marino, e con l’accompagnamento musicale del Maestro Armando Saielli, l’autore presenta al pubblico Il demone della perfezione (Neri Pozza) che come recita il risvolto di copertina è “un libro sul genio ma anche un origami, un esercizio di meditazione, uno studio di esecuzione trascendentale, per immergersi nella musica che possa aprirci gli occhi” (8 luglio alle 21.30, Cortile d’Onore Palazzo Pio, Carpi).

Lupi sfrattati o in pensione, alci disoccupate che si ammalano di depressione, Raperonzolo, Cipollonzolo e Pomodoronzolo rapiti dalla jihad agroalimentare, un gattino che voleva diventare il gatto con gli stivali ma non ha i soldi per gli stivali… Giovedì 9 luglio a Carpi Ugo Cornia incontra i lettori per un reading dal suo libro Favole da riformatorio (Feltrinelli): attingendo dalla tradizione classica, l’autore ha scritto venti favole contemporanee, rispettandone lo spirito ma attualizzandone la critica sottesa ai comportamenti e ai costumi del nostro vivere (8 luglio alle 21.30, Cortile d’Onore Palazzo Pio, Carpi).

Infoline e prenotazioni: per accedere agli eventi è necessario prenotarsi sul sito www.festadelracconto.it