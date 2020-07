A Soliera al via anche l’Estate in Habitat

Il cartellone estivo di Soliera si arricchisce di un ulteriore tassello, accanto alla programmazione di piazza Lusvardi. Da giovedì 9 luglio apre i battenti anche lo spazio open air di Habitat, in via Berlinguer 201, per proseguire fino al 23 agosto. Gli stand saranno aperti di venerdì, sabato e domenica. Ogni sera un evento più cucina aperta con gnocco e pizza. Eventuali aperture straordinarie saranno comunicate in corso di stagione. Stesso dicasi per le serate “speciali” della cucina: pesce, grigliate, etc.

Il programma del primo weekend prevede dj Reks venerdì 10 luglio, Palla dj sabato 11 luglio, mentre domenica 12 luglio è dedicata al ballo liscio con Marco Gavioli e Francesca Mazzucato special guest.

Nel fine settimana debutterà anche lo spazio estivo al Parco della Resistenza, con ristorazione da asporto e pizzeria con forno in loco.

