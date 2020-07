Tragedia nel Reno a Bologna: uomo muore annegato, salvo l’amico

Questa notte intorno all’1:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere due amici 40enni finiti nel fiume Reno presso via Luigi Einaudi a Bologna. La squadra dei sommozzatori e dei SAF (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco, nonostante la scarsa visibilità è riuscita ad individuare i due: uno, sotto shock, è stato salvato ed affidato alle cure del personale medico. Nulla da fare per l’amico, il corpo è stato rinvenuto privo di vita. Sul posto la presente anche la Polizia di stato.



