Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 7 luglio

Cielo generalmente nuvoloso al primo mattino con possibili precipitazioni residue sul Ferrarese, in rapida attenuazione. Tendenza a schiarite sempre più ampie dalla tarda mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso tra pomeriggio e sera. Temperature: minime con poche variazioni, comprese tra 21° e 22°C. Massime in diminuzione con valori tra 26° e 28°C. Venti: nord-orientali. Moderati, anche forti su costa e mare, al mattino; deboli-moderati nel pomeriggio e in serata. Mare: al mattino molto mosso sotto costa, agitato al largo; dal pomeriggio tendenza a graduale attenuazione del moto ondoso.



