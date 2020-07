Nasce BiVio, il sito di immagini d’epoca di Castelvetro e dintorni

Nasce “BiVio – Nel tempo, a Castelvetro e dintorni”, sito internet dell’Archivio storico-fotografico del territorio realizzato da Andrea Venturi, Roberto Roli e Francesco Baraldi.

In maniera del tutto spontanea, in questi anni Venturi e Roli hanno raccolto fotografie e cartoline del territorio castelvetrese, attingendo da fondi e perlustrando letteralmente le abitazioni dei cittadini alla ricerca di immagini e racconti. Baraldi ha poi elaborato il programma e seguito la parte informatica dell’Archivio.

I tre sono riusciti a costruire uno straordinario fondo digitale che non solo rappresenta uno strumento utile per studiosi e appassionati di storia locale, ma anche un piccolo “albero genealogico” di persone, racconti, luoghi e strade.

Il sito si trova già online all’indirizzo web: http://bivio.altervista.org. All’interno, attraverso l’utilizzo di parole chiave, si può accedere ad infinite immagini che di quel particolare luogo o di quella famiglia parlano e raccontano. In alcuni casi, dove ci sono foto di gruppo, i curatori sono riusciti anche a dare un nome a tutti i presenti.