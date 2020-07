Il Presidente della Regione Bonaccini e l’Assessore Colla in visita al Biomedical Village-Tecnopolo di Mirandola

Un Hub di innovazione che diventa sempre più completo grazie a nuovi spazi per laboratori e uffici per startup e spin-off tecnologici. La costruzione del nuovo edificio terminerà entro la fine dell’anno e consentirà di potenziare la struttura già esistente, alla quale è fisicamente connessa, mettendo a disposizione anche ulteriori sale riunioni e spazi di coworking e per la formazione.

“La visita del Presidente Bonaccini e dell’Assessore Colla rappresenta per noi una conferma dell’interesse che la Regione, sin dalla nascita del Tecnopolo, ha dimostrato verso il sistema della ricerca e delle imprese” dichiara Roberto Zani Presidente di Fondazione Democenter. “L’emergenza sanitaria ha ulteriormente reso evidente l’importanza di questo settore e il ruolo che il Tecnopolo può giocare, grazie al sostegno della Regione, nelle sfide che ci attendono rispetto ai nuovi bisogni sanitari attraverso un lavoro costante con il mondo delle imprese”.

Un polo di eccellenza che ha infatti dimostrato il proprio ruolo strategico sin dalla fase iniziale dell’emergenza Covid-19, riorganizzandosi immediatamente e diventando laboratorio nazionale accreditato per i test di validazione dei dispositivi di protezione individuali. Il Tecnopolo, ha infatti ricevuto oltre 900 domande da parte di aziende, istituti e soggetti pubblici e testato più di 300 materiali per produrre mascherine chirurgiche.

“Questo importante centro di ricerca è stato il simbolo della ricostruzione e della rinascita del sistema economico dell’Emilia, duramente ferito dalle scosse del sisma del 2012- ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Ora è tra i protagonisti della ripartenza, dopo il lungo lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, grazie al suo contributo nella certificazione dei dispositivi di protezione individuale nonché alla realizzazione di progetti di ricerca e innovazione per lo sviluppo di soluzioni di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Il sistema della ricerca dell’Emilia-Romagna, di cui il Tecnopolo di Mirandola rappresenta una splendida realtà anche per le relazioni che riesce a mettere in campo, ci permetterà di attraversare con maggiore fiducia i prossimi mesi di incertezza sanitaria, ma soprattutto ci prepara al rimbalzo economico che ci aspettiamo per il prossimo autunno”.

Un’azione, quella dell’ampliamento, che mira a rafforzare il Distretto biomedicale grazie a progetti di ricerca e sviluppo, percorsi di formazione e all’attrazione di nuove idee e nuove competenze, anche internazionali.

“Proprio la capacità di tenere in rete i migliori poli della conoscenza tra università, centri di ricerca, laboratori, con le nostre imprese- ha aggiunto l’assessore al lavoro e Sviluppo economico, Vincenzo Colla-, contribuisce a fare del comparto biomedicale di questo territorio uno dei presìdi più avanzati al mondo. La competitività e l’attrattività passano e passeranno sempre di più in futuro attraverso i saperi e la capacità di innovare e per questo saranno ancora la base del prossimo piano strategico regionale. E con la conoscenza e la qualità della formazione possiamo garantire una buona occupazione per le nuove generazioni”.

Il potenziamento del Tecnopolo garantirà infatti uno stimolo alla generazione di opportunità per le aziende e per il territorio.

“Tale iniziativa è dunque mirata a stimolare ed attrarre in modo continuativo nuove idee sul territorio: un vero HUB attrattore di competenze di livello internazionale.” chiude il Sindaco di Mirandola Alberto Greco.

TPM “Mario Veronesi”

Il TPM, gestito da Fondazione Democenter-Sipe e situato nel cuore del distretto biomedicale mirandolese, è un generatore e un facilitatore dei percorsi di innovazione per le imprese e per tutti i soggetti coinvolti nella creazione di nuovi prodotti, processi e servizi. In questo contesto, accanto alle attività di ricerca e sviluppo industriale, formazione e diffusione della conoscenza, la generazione di nuove idee e l’attrattività sul territorio rappresentano gli elementi principali della mission della struttura. http://tpm.bio/