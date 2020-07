Il martedì sera a Castelvetro

Prende il via martedì sera 7 luglio, nel cortile della Biblioteca comunale di Castelvetro, la rassegna 2020 di “Cinema sotto le Stelle”, quest’anno dedicata ai grandi capolavori in bianco e nero.

Con l’inizio delle proiezioni appena farà buio, la programmazione aprirà con “Frankenstein junior” del 1974, con la regia di Mel Brooks in versione originale sottotitolata.

L’idea dell’assessorato e dell’ufficio Cultura del Comune di proiettare i grandi film in bianco e nero che hanno fatto la storia del cinema, nasce dalla volontà di proporre agli spettatori qualcosa di originale, dopo le “scorpacciate” di film che tutti hanno fatto nelle settimane di lockdown.

La rassegna, a ingresso libero, proseguirà per altri cinque martedì fino all’11 agosto con titoli noti e pluripremiati di registi famosi: “8 ½” di Federico Fellini, “Jules and Jim” di Francois Truffaut, “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti, “Io ti salverò” di Alfred Hitchcock, “Quarto potere” di Orson Welles.

La prenotazione è obbligatoria all’Ufficio Cultura del Comune: tel. 059 758818.