I laboratori del Centro Cultura Multiplo di Cavriago

Il Multiplo Centro cultura di Cavriago offre un ricco calendario di proposte per i più piccoli. Ad esempio, nell’ambito dell’iniziativa “Estate in Campana”, sono diversi i laboratori, i giochi e le letture che aspettano i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni questa settimana.

Andiamo in ordine di età. Per i bambini dai 3 ai 5 anni si svolge “Il giardino delle storie” l’11 luglio alle 9,30 e 10,30; per chi ha dai 6 agli otto anni “Come in una fiaba” l’8 luglio alle 17,30; per i bimbi dai 9 agli 11 anni “Giochi dal mondo. Costruiamo i tavolieri il 7 luglio alle 10”; per i più grandi (12-14 anni) “It’s my party! Missione selfie” il 10 luglio alle 17,30.

La partecipazione (con mascherina obbligatoria) è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione. Gli eventi sono a cura di Accento Cooperativa.

Per prenotazioni: Multiplo, via della Repubblica 23, Cavriago; tel. 0522 373466; messaggio su whatsapp 3342156870; mail: multiplo@comune.cavriago.re.it

Si ricorda che il Multiplo svolge il seguente orario estivo: martedì, mercoledì, giovedì e sabato mattina dalle 9 alle 12,30; mercoledì, venerdì dalle 16 alle 19,30; il giovedì dalle 16 alle 23. Quest’anno il Multiplo sarà sempre aperto d’estate senza la consueta sospensione ad agosto.