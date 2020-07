Ecco lo staff Green Warriors Sassuolo per la stagione 2020 – 2021

Sono state settimane di lavoro intenso in casa Green Warriors Sassuolo, con il Presidente Borruto impegnato a disegnare la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2.

La società sassolese è quindi ormai pronta per presentare lo staff tecnico e sanitario che accompagnerà la formazione neroverde nella sua terza partecipazione al secondo campionato nazionale.

Primo allenatore sarà il confermatissimo Enrico Barbolini, che per il quarto anno consecutivo siederà sulla panchina neroverde: “Può sembrare banale da dire ma sono ovviamente contento di questa riconferma. La Società porta da sempre avanti un progetto incentrato sulle atlete giovani e sono contento di poter continuare a lavorare su dinamiche e su percorsi di crescita iniziati nelle scorse stagioni. In questo senso, posso dire di essere particolarmente orgoglioso del fatto che nella prossima stagione tante ragazze cresciute nel nostro settore giovanile potranno confrontarsi con la Serie A: penso che questo possa essere motivo di orgoglio sia per la Società che per me come allenatore”.

Crescita è un termine chiave anche per quanto riguarda lo staff che lavorerà con Barbolini nella prossima stagione: “Sarà uno staff con tre conferme ed altrettante novità: in entrambi i casi, si tratta di persone che hanno dimostrato di voler intraprendere un importante percorso di crescita personale e, allo stesso tempo, lavorare per la crescita delle atlete”.

Passiamo quindi ora alla presentazione dello staff tecnico e sanitario della Green Warriors Sassuolo versione 2020 – 2021, partendo dalle new entry: assistenti allenatori saranno Filippo Guidotti ed Alessandro Minghelli.

Guidotti, classe 1979, è da trent’anni nel mondo della pallavolo modenese, prima come giocatore poi come allenatore. Vecchia conoscenza di coach Barbolini, che lo ha allenato una decina di anni fa, Guidotti è stato nel corso degli anni allenatore di tutte le categorie giovanili (AS Corlo, LJ Volley, Scuola di Pallavolo Anderlini), ed è anche allenatore di CrossFit e Mental Coach.

Nel ruolo di assistente allenatore ci sarà anche il ventunenne Alessandro Minghelli: dopo aver iniziato la sua carriera come giocatore nel 2003, nel 2018 Minghelli debutta anche in panchina nel ruolo di aiuto allenatore. Nella scorsa stagione, è primo allenatore in Under 13 provinciale a Maranello.

Nuovo è anche il preparatore atletico: si tratta di Marco Serafini, che nei giorni scorsi ha già provveduto a prendere contatto con le atlete della prima squadra per stabilire insieme un programma estivo di allenamenti. Classe ’89, Serafini si laurea nel 2015 in Scienze e Tecniche dell’Attività Sportiva presso l’Università di Bologna. Ad un’esperienza ventennale come giocatore, affianca nelle ultime stagioni quella come insegnante di educazione fisica nelle scuole e come preparatore atletico: prima in B1 con Montale poi lo scorso anno alla Villa D’Oro e nel giovanile di Modena Volley.

Passando invece alle conferme, Samuele Spallanzani ricoprirà ancora il duplice ruolo di assistente allenatore e scout man.

Le altre due riconferme riguardano lo staff sanitario: medico sociale sarà sempre il Doc Gus Savino, mentre il fisioterapista sarà per il secondo anno consecutivo Francesco Ferraguti.