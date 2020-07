A Bell’Italia i burattini e la “Commedia” di Dante

Bell’’Italia si anima questa settimana con due eventi culturali. Al Parco di quartiere in via Grizzaga sono in programma due iniziative gratuite, organizzate nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria. Mercoledì 8 luglio la rassegna “Burattini nel parco” propone lo spettacolo “Nonna e Volpe. Una casa per due” di Danilo Conti e Vladimiro Strinati, adatto ai bambini dai 4 anni in su (ore 21).

Giovedì 9 luglio proseguono gli incontri dedicati alla Divina Commedia, quest’anno incentrati sui canti del Purgatorio e Paradiso: la serata, gratuita, sarà dedicata alle “anime dei penitenti”, con le letture di Franca Lovino, l’accompagnamento musicale al violino del maestro Gentjan Llukaci e l’introduzione di Gian Carla Moscattini. Un appuntamento per raccontare la Commedia in modo semplice e immediato, per comprenderne la simbologia e il messaggio attraverso letture, musiche e immagini suggestive.