Al via la Festa del Racconto anche a Soliera

Martedì 7 luglio la Festa del Racconto, nella sua inedita versione estiva, prende il via anche a Soliera con un doppio appuntamento serale: due letture, per i piccoli e per i grandi, a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.

Alle 20.30, nel fossato del Castello Campori, si potrà ascoltare “Madame Holle”, una favola dei fratelli Grimm, raccontata a due voci e accompagnata da intervalli sonori e contrappunti musicali per evocare il magico mondo della favole nordiche. Una lettura adatta ai bambini dai 4 anni in su, a cura di “Sassolini – Tracce di fiaba”, la compagnia fondata da Cristina Carbone e Elisa De Benedetti che propone spettacoli di narrazione e pittura dove racconto e disegno dal vivo si mescolano.

Alle 21.30, in piazza Lusvardi, va in scena “Racconti sotto il mare” di Stefano Benni, un reading con Alfonso Cuccurullo (foto) e la musica live di Federico Squassabia. Anche in questo caso, l’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi al sito web della Fondazione Campori.