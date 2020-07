Alla Cionini riprende la consultazione e il prelievo in autonomia dei libri disponibili a scaffale aperto

Da lunedì prossimo, 6 luglio, sarà di nuovo possibile per il pubblico entrare nelle sale della Biblioteca “N. Cionini” di Via Rocca 19, per consultare e prelevare in autonomia i libri disponibili a scaffale aperto.

La Biblioteca, dopo il periodo di chiusura obbligatoria dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, ha riaperto il 18 maggio, con le modalità di accesso limitate e prudenziali dettate dall’andamento epidemiologico in atto.

Dalla prossima settimana gli utenti potranno nuovamente fruire degli spazi posti al primo piano, accedere alle sale di narrativa e saggistica, visionare liberamente i libri e scegliere tra le tante proposte di lettura che il vasto patrimonio della Biblioteca offre; in questi mesi si è data continuità all’incremento di libri, audiolibri e DVD, che proseguirà in modo regolare, per offrire novità editoriali sempre aggiornate e in linea con le esigenze e le richieste del pubblico.

Rimangono attivi, oltre al prestito in presenza, i servizi che erano stati introdotti nel periodo di chiusura e successivamente, al momento della riapertura: il prestito a domicilio, particolarmente rivolto alle persone in età avanzata o con difficoltà a recarsi personalmente in biblioteca (persone con disabilità o problemi di salute) e il prestito su prenotazione, che consente all’utente di telefonare allo 0536-880813 o scrivere una e-mail a biblioteca@comune.sassuolo.mo.it per chiedere i materiali che si desiderano a prestito e passare poi a ritirarli in modo comodo e rapido, già registrati.

Non sarà ancora possibile utilizzare le sale per fermarsi a leggere o studiare, per la consultazione dei quotidiani e periodici e per l’utilizzo delle postazioni internet.

Le riviste potranno però essere prese in prestito, anche quelle del mese corrente.

Questi gli orari di apertura fino al 31 luglio: lunedì-martedì-giovedì: 8,30-19 | mercoledì e venerdì 8,30-14 | sabato 8,30-13. In agosto la Biblioteca osserverà il consueto orario estivo: da lunedì a venerdì 8-14, chiuso il sabato e dal 10 al 15 agosto.

Per l’accesso alla Biblioteca sarà comunque necessario attenersi alle modalità previste dai protocolli di sicurezza, per garantire la tutela della salute.