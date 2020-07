Ad un team di professionisti la ristrutturazione del Carani

“Sono stato informato da Angelo Borelli presidente della Fondazione Teatro Carani che nei giorni scorsi il Consiglio di amministrazione della fondazione si è riunito per esaminare le proposte presentate da alcuni studi di architettura relative al progetto di ristrutturazione del teatro”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani aggiorna la città in merito all’evolversi della situazione relativa al teatro cittadino.

Il Consiglio di amministrazione ha optato per un progetto orientato ad un restauro conservativo in virtù della necessità di doversi confrontare con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Bologna, e pensando di interpretare le aspettative della comunità sassolese.

Il Consiglio di amministrazione ha dunque assegnato la ristrutturazione ad un team di professionisti di cui fanno parte l’ing. Corrado Faglioni, l’ing. Giandomenico Cassanelli e l’arch. Riccardo Nicolini.

“Nell’opera di ristrutturazione – prosegue il Sindaco – verrà dato largo spazio alle più moderne tecnologie, non solo relative agli impianti di scena, energetici e di illuminazione, ma soprattutto a quelle atte a rendere il nostro teatro una struttura polivalente. Una struttura idonea ad ogni tipo di rappresentazione teatrale e cinematografica ma, nello stesso tempo, in grado di trasformarsi rapidamente in un ideale luogo di incontro e di aggregazione per la nostra città favorendo le più svariate occasioni di vita sociale come mostre, convegni, feste e riunioni conviviali”.

L’ambizioso obiettivo è di poter riaprire il Teatro Carani prima della fine del 2021.