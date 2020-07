Venerdì 10 luglio riapre la Rocca di Vignola

Nei primi mesi di quest’anno siamo rimasti coinvolti in una pandemia che ha

causato un elevato numero di morti seminando paura e blocco di tutte le attività,

costringendo la cittadinanza a rigide misure restrittive per limitare il contagio. In

questo scenario anche la Rocca di Vignola, insieme a tutti i monumenti storici del

nostro paese, ha dovuto chiudere i battenti.

Nel momento in cui le misure restrittive e le linee guida governative hanno consentito uno spiraglio di riapertura, la Rocca spalanca le proprie porte guardando il verde che la circonda, il raggio di luce che filtrando dal cielo azzurro la pervade con il sottofondo

armonioso del rumore delle acque del Panaro che le scorre di fianco, pronta a

riaccogliere, seppure con limitazioni, e a darsi alla popolazione per riprendere quel

rapporto di affetto che lega la Rocca a Vignola, circuito che era stato chiuso ma mai

interrotto.

Venerdì 10 Luglio alle ore 20:00, la Rocca “abbasserà il ponte levatoio” per

accogliere nuovamente il pubblico nel rispetto di tutte le normative di sicurezza

richieste.

La Fondazione ha lavorato negli ultimi mesi alacremente per valorizzare il proprio patrimonio e, in particolare, la Rocca con un progetto ambizioso che richiederà sì tempo e impegno finanziario, ma che restituirà a tutti un monumento che riesce a parlare di se stesso e che sarà sicuramente più attrattivo e che ci auguriamo possa essere di particolare

gradimento ed interesse non solo per i residenti del territorio ma anche per tutti

gli amanti dell’arte e della cultura.

Alle ore 20:00, preceduto dal benvenuto della Presidente della Fondazione di

Vignola Prof.ssa Carmen Vandelli, sarà nuovamente possibile l’ingresso in Rocca.

La serata sarà allietata da intermezzi musicali della violinista Silvia Tarozzi

accompagnata dal fisarmonicista e compositore Antonio Macaretti. Il repertorio

della serata spazierà tra musiche originali, brani di musica contemporanea e

riarrangiamenti di canzoni di autori diversi. Dopo mesi in cui la musica si è potuta

fare e ascoltare solo attraverso la mediazione di uno schermo, c’è bisogno di suoni

reali, di armonie che vibrano nello spazio acustico e quale migliore occasione la

riapertura della Rocca.

Nel corso della serata verranno illuminati gli ingressi della Rocca con la

ricomposizione dei decori quattrocenteschi realizzata da SOGNO O SON DESTE.

Alla serata parteciperà anche l’artista Linda Rigotti che insieme a Giorgia Valmorri

è autrice della mostra “DA DENTRO”, che chiuderà la rassegna Ora più rada ora

più densa.

Da sabato 11 luglio la Rocca sarà regolarmente aperta al pubblico tutti i venerdì,

sabato e domenica osservando i seguenti orari:

10:00 – 13:00 e 15:30 – 19:00

È richiesta la prenotazione obbligatoria online (www.roccadivignola.it) e/o

telefonica (059.775246). L’ingresso sarà consentito ad un numero massimo di 10

persone per turno e ad intervalli di 1 ora l’uno dall’altro con rispetto del percorso

unidirezionale come illustrato dalla cartellonistica.

Nelle giornate di venerdì la Fondazione di Vignola offrirà ai visitatori una visita

guidata gratuita a cura del proprio personale nei seguenti orari:

10:30, 11:30, 16:00 e 17:00.

Il sabato e la domenica saranno possibili solo visite con accompagnatore e/o, a

scelta, con guida turistica con prenotazione da effettuarsi presso la coop. Etcetera

(328.8458574).

I turni di visita rispetteranno i seguenti orari: 10:30, 11:30 / 16:00, 17:00 e 18:00.