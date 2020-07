Riprese le attività al centro per le famiglie

Il Centro per le Famiglie, sede di Sassuolo, dopo questo periodo di pausa forzata, riprenderà le attività rivolte a tutte le famiglie. Quest’estate solo attività all’aperto, con iscrizione e tutte le attenzioni per tutelare la salute. La scelta è stata quella di unire le forze quindi le attività proposte sono tutte in collaborazione con altri enti ed associazioni del territorio.

Per le letture oltre alla Biblioteca Leontine, importantissima collaborazione con i volontari dell’associazione Librarsi, pilastri della promozione del leggere nel territorio ed esperti protagonisti di piccole performance.

“LEGGI CON ME” già iniziata lo scorso 30 giugno e che proseguirà il 7, 14, 21, 28 luglio sempre alle ore 17;

“LETTURE AL BUIO”, già iniziata lo scorso 1 Luglio e che proseguirà l’8, 15, 22, 29 luglio sempre alle ore 21; entrambe davanti Biblioteca Leontine Parco Vistarino Sassuolo in collaborazione con Biblioteca Leontine e Ass. Librarsi.

Per le attività di musica il corpo Bandistico La Beneficienza ha messo a disposizione la sua competenza, mentre per le attività di movimento l’associazione La Comune del parco di Braida, attraverso il progetto #sassuolocitttiva, ha contribuito a realizzare piccoli momenti di gioco e movimento sempre mantenendo il necessario distanziamento.

“GIOVEDÌ MUSICALI” giocare a suon di musica il 16 luglio alle ore 17 al Parco Amico di Braida in collaborazione con Ass. Corpo Bandistico “La Beneficenza”.

“GIOVEDÌ IN FORMA” Come tenersi in forma giocando con il proprio bambino: il 9, 23, 30 luglio e 6 agosto. Parco Amico di Braida in collaborazione con La Comune del Parco di Braida #Sassuolocittàattiva.

Obiettivo di tutte le attività è ritrovarci, sentire che ci siamo, riprenderci il piacere di stare insieme!

Oltre a ciò, in questo periodo in cui non è possibile frequentare gli spazi del centro per le famiglie gli operatori gireranno i parchi della città per incontrare e salutare bambini e bambine, genitori, nonni e cittadini. Offriranno piccoli gadget e raccoglieranno da tutti qualche riflessione in merito a questo periodo.

Purtroppo la consueta festa “Tante Famiglie per una Città” che a settembre accoglieva tutti al rientro dalle vacanze quest’anno non verrà realizzata.

Rimane invece confermata la presenza del Centro per le Famiglie, con le attività per i ragazzi, a Festival Filosofia 2020 nelle giornate di Sabato 19 e domenica 20 settembre.

Per maggior dettagli seguiteci sui social o sul sito dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Per info ed iscrizione alle attività: Centro per le Famiglie – sede di Sassuolo 0536 880680 centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it