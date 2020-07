Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 4 luglio

Al mattino cielo poco nuvoloso sul settore occidentale; nuvoloso o molto nuvoloso su quello centro-orientale con precipitazioni residue sulla Romagna, anche a carattere di rovescio o temporale, in graduale esaurimento dalla tarda mattinata. Tendenza a schiarite sempre più ampie a partire da ovest, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque dal tardo pomeriggio. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione, con valori compresi tra 19° e 22°C. Massime in aumento, tranne sul litorale e sulla Romagna dove sono attese stazionarie: valori attorno a 31/32°C nei capoluoghi emiliani, tra 27°C e 28°C in quelli romagnoli e sulla costa. Venti: in prevalenza nordorientali: deboli su pianura e rilievi, moderati sul mare e sulla costa. Mare: mosso, localmente molto mosso al largo in mattinata.

(Arpae)