Spara dalla finestra con pistola soft-air, denunciato a Reggio Emilia

Nel pomeriggio del 28 giugno scorso, verso le 18:30, operatori Squadra Volante reggiana si sono portati in zona Gattaglio, su segnalazione di una presunta lite condominiale in atto. Ad attendere gli agenti sul posto un uomo che riferiva come la carrozzeria del camper di sua proprietà fosse stata danneggiata mediante spari da pistola soft air ad opera di un individuo residente nei pressi. L’uomo riferiva che già da diverso tempo nel vicinato era nota la presenza di un soggetto dedito ad azioni di disturbo mediante l’utilizzo verosimile di strumenti ad aria compressa. Tali condotte avrebbero suscitato non poche preoccupazioni nei passanti in transito lungo la via.

Da contatti con il vicinato, gli agenti trovavano conferma alle parole del richiedente: svariate persone erano state interessate ed attinte dal lancio pericoloso di pallini. Gli uomini della Volante procedevano dunque all’individuazione dell’appartamento, all’interno del quale veniva rinvenuto un vero e proprio arsenale di fedeli riproduzioni di armi da fuoco, nonché una balestra con relativi dardi, due fionde ed una fiocina. Il locale in parola, la cui finestra versava ad alcune decine di metri in linea d’aria dal camper oggetto dei lanci pericolosi, era stato adibito ad una sorta di poligono di tiro “casalingo”. Infatti, oltre alla presenza di un bersaglio in carta retto su di un piedistallo, presentava il pavimento cosparso di innumerevoli pallini in plastica di colore bianco, perfettamente compatibili con quelli rinvenuti sulla pubblica via.

L’autore dei fatti è stato identificato per G.G., reggiano, classe 53, incensurato. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di gettito pericoloso di cose.