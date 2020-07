Servizi di controllo del territorio nel quartiere Bolognina

A seguito degli episodi di furto e danneggiamento ai danni di autovetture che si sono registrati nelle ultime settimane nel quartiere Bolognina, la Questura ha intensificato l’attività di contrasto predisponendo servizi mirati di controllo del territorio con l’impiego di numerose pattuglie.

In tale contesto è stato denunciato in stato di libertà un soggetto tunisino di anni 22, irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato continuato e ricettazione. Lo stesso, fermato in via di Corticella, sarebbe risultato il responsabile dei danneggiamenti perpetrati nella notte su cinque autovetture parcheggiate nella medesima strada. Il giovane, dopo aver infranto i finestrini dei veicoli e aver rovistato al loro interno, asportava alcuni oggetti e si dava alla fuga.

Fermato dagli operatori, all’esito di un’accurata perquisizione veniva trovato in possesso di vari beni, anche di valore, di cui lo stesso non sapeva giustificare la provenienza. Il soggetto, gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati predatori, veniva assicurato alla giustizia.

Continua a rimanere costante l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione nel quartiere Bolognina al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini che vi risiedono.