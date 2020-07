Nel “salotto” in centro a Maranello la comicità degli 8mani

Un salotto sotto le stelle: nel fine settimana il centro cittadino si anima con le iniziative del “Salotto di Maranello”. Nell’area pedonale di Piazza Libertà venerdì 3 e sabato 4 dalle 18.30 il mercatino artigianale e dell’ingegno con “Bancarelle in c’entro”. Venerdì 3 sotto la “vela” in piazza il primo appuntamento con “Foto sotto le stelle”, racconti fotografici e proiezioni a cura del Circolo Blow Up (ore 21.30).

E sabato 4 dalle ore 21 la piazza e le strade della città saranno protagoniste dello spettacolo itinerante della Compagnia degli 8mani, “Scambiar lucciole per lanterne”: un’improvvisazione al chiaro di luna in cui equivoci, battute, situazioni, pensieri improvvisati si aggireranno per la città, in uno spettacolo di teatro comico d’improvvisazione e interazione con il pubblico. La comicità mai banale degli 8mani torna in quelli di Maranello: la compagnia di teatro comico d’improvvisazione nasce nel 2003 e ad oggi vanta oltre 400 apparizioni in teatri, piazze e locali. Il marchio di fabbrica degli 8mani è da sempre l’interazione con il pubblico che negli spettacoli è chiamato ad interagire trasformandosi a volte nel vero e proprio regista dello show. Gli 8mani sono Gino Andreoli, Ivan Cattini, Federica Cavalli e Patrizia Vescogni, da sempre supportati musicalmente dal musicista di turno.